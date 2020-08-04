ترامب: هذا أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة


ترامب: هذا أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة
2020/08/04 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس
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