2020/08/04 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “المستقلة” … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن خطة الميركاتو الصيفي لريال مدريد.وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني، في الموسم المنقضي، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع […]

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