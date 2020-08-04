خمسة ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية وزيادة مقلقة في فرنسا وبريطانيا

2020/08/04 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية 5 ملايين في ظل استمرار تفشي الوباء بوتيرة سريعة في عدة دول بالمنطقة، كما تتزايد الإصابات بشكل مقلق في دول أوروبية، في حين عبرت منظمة الصحة العالمية عن توقعات متشائمة.

وبلغت الإصابات في أميركا اللاتينية هذا المستوى بعد أن أعلنت كولومبيا تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة، أما الوفيات في هذه المنطقة التي باتت أكبر بؤرة للوباء في العالم فقد تجاوزت 200 ألف وفاة.

وسجلت البرازيل وحدها مليونين و750 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة، أما البلد الثاني الأكثر تضررا في المنطقة فهو بيرو التي رصدت حتى الآن 429 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 19 ألف وفاة.

من جهتها، أعلنت المكسيك في وقت مبكر اليوم الثلاثاء 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 444 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات 48 ألفا.

وكانت المكسيك سجلت في الأيام الأخيرة أعدادا قياسية من المصابين إذ رصدت ما يقرب من 9 آلاف حالة في اليوم للمرة الأولى السبت الماضي، بعد يوم من إزاحتها بريطانيا من المركز الثالث في قائمة أعلى دول العالم من حيث معدل الوفيات بسبب المرض.

أما البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة فقد بدا أن تفشي فيروس كورونا فيها يتراجع، حيث سجلت في الساعات الـ24 الماضية 16 ألف حالة فقط، وهو أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة منذ حزيران الماضي.

وفي الجزء الشمالي من قارة أميركا، سجلت الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الماضية 46 ألف إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و711 ألفا، بالإضافة إلى 532 وفاة ليتخطى الإجمالي 155 ألفا.

وفي أوروبا يثير تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا قلقا في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا، وقد أدى ذلك إلى إعادة فرض قيود على بعض المناطق التي يتفشى فيها المرض.

وأعلنت فرنسا أمس تسجيل أكثر من 3300 إصابة جيدة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليتعدى الإجمالي 191 ألفا بينها أكثر من 30 ألف حالة وفاة، وقالت إن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع.

ولليوم الخامس على التوالي، ظل متوسط الإصابات في فرنسا فوق الألف، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

وفي بريطانيا التي شهدت في الأيام القليلة الماضية فرض العزل مجددا في مناطق بشمال إنجلترا، سجلت أمس 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ حزيران، ليتجاوز إجمالي الإصابات 305 آلاف إصابة.

من جهتها، أعلنت ألمانيا في وقت مبكر اليوم عن 879 إصابة جديدة ليتجاوز الإجمالي 211 ألفا، بالإضافة إلى 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 9165 وفاة.

وكانت إسبانيا أعادت مؤخرا فرض العزل على برشلونة ومناطق أخرى شمالي البلاد عقب اكتشاف عدة بؤر لكورونا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، عودة المستشفيات لعملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن “المستشفيات عادت إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكور

بغداد اليوم _ متابعة

شادت ماريا فان كيرخوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات فيتنام لمكافحة انتشار عدوى كوفيد-19، ووصفتها بالمثال للدول الأخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي: "تص

بغداد اليوم- بغداد

اظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، من احدى المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا في محافظة بابل، وجود مصابين بلا اسرة خاصة بهم وهم خارج الردهات المخصصة لعلاجهم، وذلك لامتلاء جميع الاسرة الخاصة بهم.

وبحسب مصدر مطلع، فأن عدد من المصابين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خمسة ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية وزيادة مقلقة في فرنسا وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خمسة ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية وزيادة مقلقة في فرنسا وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).