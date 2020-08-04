ديالى ترصد هجرة غير مسبوقة للمنظمات الدولية هي الاعلى بعد 2003

2020/08/04 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء ، عن وجود هجرة غير مسبوقة للمنظمات الدولية هي الاعلى بعد 2003.وقال قائممقام قضاء ببعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” المنظمات الدولية لعبت دورا محوريا بعد 2003 في دعم الكثير من مدن ديالى ومنها بعقوبة في تمويل بناء مشاريع وبرامج انسانية لالاف الاسر […]

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