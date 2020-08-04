العراق يستورد 650 ميغا واط من تركيا لرفع ساعات تجهيز الكهرباء

2020/08/04 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استيراد 650 ميكا واط من تركيا وشركة “كارل”، لرفع ساعات التجهيز.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة ذهبت باتجاه شركة كارل لاستيراد طاقة ما يقارب 450 ميكا واط، على أن تدفع هذه الطاقة من خلال خطوط خورمالة – كركوك ،ومن ثم تذهب …

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