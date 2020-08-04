إشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة بريف إدلب

2020/08/04 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم الثلاثاء (4 آب 2020)، مناطق في كنصفرة والفطيرة والموزرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع للجيش، في كفرنبل وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه وثق مقتل … Readmore

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