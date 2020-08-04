العالم يسجل 18.3 مليون إصابة و694 ألف وفاة بسبب كورونا

2020/08/04 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات مجمعة اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من 18.3 مليون إصابة، صباح اليوم الثلاثاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ06:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 18.282.000 مليون، فيما اقترب عدد المتعافين من 11 مليون، والوفيات من 694 ألف.وتتصدر الولايات المتحدة …

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