عملاق النفط البريطاني يتكبد خسارة قياسية

2020/08/04 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… خفضت شركة “بي.بي” توزيعاتها، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى خلال عشرة أعوام عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة.ويرجع صافي الخسارة، الذي ينسجم مع توقعات المحللين، إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار بعدما […]

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