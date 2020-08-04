انخفاض أسعار النفط بعد معاودة أوبك+ رفع إنتاجها

2020/08/04 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة ” … انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد معاودة أوبك+ برفع إنتاجها النفطي هذا الشهر مما يشير إلى وجود بعض المخاوف بشأن العرض الزائد.وظل النفط عالقاً بالقرب من 40 دولاراً للبرميل منذ أوائل حزيران، حيث أثارت حالات الإصابة المتزايدة الشكوك حول انتعاش مستدام في الاستهلاك.وانخفض وسيط غرب تكساس الوسيط تسليم ايلول بنسبة […]

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