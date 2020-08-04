أنباء عن مغادرة ملك اسبانيا السابق البلاد بعد تهم فساد وغسيل اموال

2020/08/04 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن مغادرة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس البلاد بعد أسابيع من تحقيقات بتهم الفساد.التحقيقات الإسبانية والسويسرية انطلقت للنظر بحساب الملك المصرفي في سويسرا بعد مزاعم عن إخفائه مبلغ مئة مليون دولار، حصل عليها من الملك عبدالله عاهل السعودية … Readmore

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