المكصوصي : الحوار العراقي الأمريكي عبارة عن كلمات متقاطعة

2020/08/04 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة” … اعتبرت عضو مجلس النواب ايناس المكصوصي ، أن الحوار العراقي الأمريكي في جولته الأولى يكاد يكون عبارة عن كلمات متقاطعة.وقالت المكصوصي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “الحوار العراقي الأمريكي في جولته الأولى يكاد مجرد كلمات متقاطعة لا يوجد في بنوده ما يخدم المصلحة الوطنية العراقية”.وأضافت أن […]

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