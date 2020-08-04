الإذاعة الإسرائيلية: الإدارة الأميركية تواصل العمل بصفقة القرن

2020/08/04 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أميركي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إنّ واشنطن تواصل العمل والتقدم في الطريق التي رسمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كانون الثاني الماضي، عندما عرض خطته المعروفة إعلامياً بـ “صفقة القرن” التي تجسد رؤية الولايات المتحدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أنه “في هذه […]

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