واتسآب يستعد لإطلاق “ميزة ينتظرها الجميع”

2020/08/04 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت تقارير أن تطبيق “واتسآب” سيطرح ميزة جديدة تتيح كتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة، بصورة نهائية.ومن المقرر أن يتم اعتماد التقنية الجديدة في النسخة التجريبية “بيتا” عبر نظام تشغيل أندرويد.ستمكن “واتسآب” المستخدمين من تحديد مدة كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات، على أن تبدأ من 8 ساعات وتصل […]

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