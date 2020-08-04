مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

2020/08/04 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن”مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

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