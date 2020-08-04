المراصد الزلزالية : حدوث هزة أرضية في شمال شرق الموصل

2020/08/04 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة ” ..قالت وزارة النقل، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت يوم امس عند الساعة (11:48:18) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في شمال شرق الموصل.وذكرت الهيئة في تقريرها الذي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “قوة الهزة بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر وتبعد (37 ) كم شمال شرق […]

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