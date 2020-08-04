دعوى قضائية ضد البيت الابيض بسبب عدم وجود مترجم لغة الاشارات في المؤتمرات اليومية

2020/08/04 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الجمعية الوطنية للصم دعوى قضائية ضد البيت الأبيض، في محاولة لإجبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغيره من كبار المسؤولين على الاستعانة بمُترجمي لغة الإشارة في الإحاطات الصحفية اليومية حول فيروس كورونا.وطلبت الجمعية الوطنية و5 أمريكييم آخرين من قاضي … Readmore

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