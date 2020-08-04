قوة مشتركة تلقي القبض على 3 متهمين بالقتل في الديوانية

2020/08/04 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الثلاثاء (04 آب 2020)، قيام قوة مشتركة أمنية بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالقتل في المحافظة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، تمكنت قوة مشتركة مؤلفة من مركز شرطة الجمهوري، وقوات سوات والاستخبارات، والامن الوطني، وبأمرة ضابط مركز الجمهوري العميد حامد منديل، وعدد من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على 3 متهمين بحادث قتل".

وأضاف البيان، أن "حادث القتل، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بعد تعرضه إلى الطعن بسكين، خلال مشاجرة حصلت بالقرب من مجسر ابي الفضل ع ليلة أمس".

وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الأمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث وملاحقة المتهمين، والقبض عليهم بعد لحظات قصيرة من تنفيذ الجريمة"، لافتاً إلى أنه "تم التحقيق معهم من أجل إحالتهم الى القضاء".

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ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن القيادة قولها، إن "طيران الجيش نفذ ضربة جوية ضد مضافات

بغداد اليوم _ ديالى

أكد مدير ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حسم الموقف الامني في الناحية بعد انسحاب الرد السريع منها قبل ايام، وذلك عبر نشر قطعات "الفوج النموذجي" التابع للشرطة.

وقال مدير الناحية عبدالله الحيالي،

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وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود اخبار عن فقدان فتاة

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