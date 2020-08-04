ترامب يحدد أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

2020/08/04 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

وقال ترامب، يوم الاثنين في مقابلة مع "أكسيوس": "كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا.



هذه وجهة نظري".

وكان ترامب صرح مرارا في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وكالة "سانا" السورية، اليوم الاثنين، بأن المضادات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن"، عن مصادر محلية في القنيطرة، بأن "العدو

بغداد اليوم- متابعة

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأمهات على مواصلة الإرضاع الطبيعي، حتى وإن كنّ مصابات بـ"كوفيد- 19".

وقال في مؤتمر صحفي إن "منظمة الصحة العالمية توصي بتشجيع الأمهات المشتبه بإصابتن أ

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاثنين، بهبوط أكبر طائرة في العالم من طراز "أنطونوف"، في مطار بن غوريون الدولي، بهدف نقل منظومة "القبة الحديدية" إلى الجيش الأمريكي.

ووصلت طائرة "أنطونو

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