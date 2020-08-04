“مايكروسوفت” تقرر إنهاء دعم “كورتانا” على نظامي “آي أو إس” و”أندرويد”

2020/08/04 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية إنهاء الدعم لمساعدها الصوتي الذكي على نظامي تشغيل “آي أو إس” و”أندرويد”.وأوضحت “مايكروسوفت”، وفقا لما نقله موقع “أندرويد هيدلاينز” التقني المتخصص أن إنهاء دعم “كورتانا” لتلك الأنظمة سيكون في عام 2021.ونقل التقرير عن مصادر قوله إن “مايكروسوفت” ترغب في أن يقتصر نشاط “كورتانا” على الأجهزة التابعة لها […]

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