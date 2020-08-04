2020/08/04 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).