 النفط يتراجع مجددا بسبب كورونا

2020/08/04 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كورونا في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع أربعة سنتات إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام “برنت ” […]

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