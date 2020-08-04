مادة لتدوير البلاستيك وامتصاص ثاني أكسيد الكربون

2020/08/04 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر علماء الكيمياء الهنود بالتعاون مع زملائهم البريطانيين، مادة نانوية مسامية، يمكنها تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة حرارية، والنفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية.وتفيد مجلة Nature Communications، بأن الاحترار العالمي الناتج عن الاحتباس الحراري وتلوث البيئة بنفايات لا تتحلل، هي من أهم المشكلات الناتجة عن النشاط البشري، […]

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