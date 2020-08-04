علماء يبتكرون  مغناطيس من مواد غير مغناطيسية

2020/08/04 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد حقق علماء الفيزياء ما يمكن اعتباره مستحيلا، حيث صنعوا من مواد غير مغناطيسية تماما، مغناطيسا يمكن تشغيله وقت الحاجة.أي يمكن التحكم به.وتفيد مجلة Science Advances ، بأن المغناطيس الذي ابتكره علماء جامعة مينيسوتا برئاسة كريس لايتون، سيكون مفيدا لتطوير الجيل الجديد من الالكترونيات.وكما هو معروف، توجد مواد تضعف […]

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