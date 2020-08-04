اليمن: فيضان سد مأرب التاريخي يخلف قتلى بينهم أطفال

2020/08/04 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لقي 17 شخصا، بينهم أطفال، مصرعهم في مدينة مأرب وسط اليمن جراء السيول الناجمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.وحسب إحصائية أوردها مكتب الصحة في مأرب، فقد وصلت إلى مستشفيات المدينة 21 حالة، […]

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