اليمن.. قتلى بينهم أطفال إثر فيضان سد مأرب التاريخي

2020/08/04 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لقي 17 شخصا، بينهم أطفال، مصرعهم في مدينة مأرب وسط اليمن جراء السيول الناجمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.

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