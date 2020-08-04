بسبب كورونا.. دهوك تعلق الدوام الرسمي

2020/08/04 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك_اين]اعلنت محافظة دهوك، الثلاثاء، تعليق الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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