2020/08/04 | 12:50 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [دهوك_اين]اعلنت محافظة دهوك، الثلاثاء، تعليق الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب تفشي فيروس كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. دهوك تعلق الدوام الرسمي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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