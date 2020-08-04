2020/08/04 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني تصدر بياناً بشان القصف الصاروخي شمال بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تصدر بياناً بشان القصف الصاروخي شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تصدر بياناً بشان القصف الصاروخي شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).