تحالف الفتح : بعض القوى السياسية يتمحور اعتراضها حول تعدد الدوائر الانتخابية

2020/08/04 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة ” … كشف النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون ، عن النقطة الخلافية بشأن جدول الانتخابات، مبينا أن بعض القوى يتمحور اعتراضها حول تعدد الدوائر الانتخابية.وقال أبو الجون في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “البعض يرى أن الدوائر المتعددة تجعل من القضاء دائرة انتخابية واحدة”، موضحا أن […]

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