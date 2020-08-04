تربية كربلاء تعلن انهاء الاستعدادات لاجراء الامتحانات التمهيدية للدراسة الاعدادية

2020/08/04 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية تربية كربلاء، الثلاثاء، عن انهاء استعدادتها وتهيئة الظروف الصحية والوقائية لاجراء الامتحانات التمهيدية للدراسة الاعدادية الاحد المقبل.وقال مدير الامتحانات في المديرية تكليف الدعمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكوادر التربوية والفنية في مديرية التربية انهت الاستعدادات لاقامة الامتحانات التمهيدية للمرحلة الاعدادية بفروعها الادبي والتطبيقي والاحيائي والمهنية التي تنطلق يوم الاحد […]

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