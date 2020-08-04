2020/08/04 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حوا_بطواش كنتُ من أشدّ المعجبين بالفنان تيم حسن منذ أوّل ظهور له في الدراما السورية، في مسلسل «الزير سالم» (عام 2000)، أي قبل اكتسابه شهرة كبيرة، خاصة في السنوات الأخيرة مع مسلسل «الهيبة».



لكنني شخصيّا كنتُ أنتظر على مدى تلك السنوات مشاهدته في دور آخر بعيدا عن شخصية الرجل العدواني والعنيف الذي يحلّ المشاكل بقوة العضلات والسّلاح، كما قدمها في مسلسل «الهيبة» بأجزائه الثلاثة، إذ أنني أكره ذلك العنف ولا أحبّ مش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («العميد» مأساة اللاجئين في المخيمات السورية - حوا بطواش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («العميد» مأساة اللاجئين في المخيمات السورية - حوا بطواش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).