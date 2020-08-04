إسرائيل تلوذ بثقافة الامبريالية لتبرير مشروعيتها - سعيد مضيه

2020/08/04 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه إسرائيل تلوذ بثقافة الامبريالية وعنصريتها لتبرير مشروعيتها "ترا ث ادوارد سعيد وراء الاضطرابات الراهنة في اميركا" ؛"إدوارد سعيد إرهابي"؛ "ادوارد سعيد شن هجوما عدميا غير مثقف ضد فكر الغرب"؛ "ان نصوص إدوارد سعيد الفانتازية مقصود بها التلاعب بالتلاميذ لتوريطهم بالعنف ضد الولايات المتحدة"، عينة من اتهامات كالتها الكاتبة الإسرائيلية، كارولين غليك، للمثقف المرموق إدوارد سعيد ، وذلك في مقال "إدوارد سع ......





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