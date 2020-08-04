كما اللون الأبيض انعدام للون فإن الشر هو انعدام لفعل الخير - حسن خليل غريب

2020/08/04 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب فكرة الله، احترام للذات البشرية:بين من يعتقد بوجود إله خلق الكون وسيبقى الكون خالداً بإرادة هذا الإله، ومن يعتقدون أن الكون خلق من عدم، ومصيره العدم.



يبقى الاعتقادان نظرية غيبية مجرَّدة قائمة على الافتراض والاستقراء والاستنتاج.



وهنا يتساوى الاعتقادان بإمكانية الإصابة والإخفاق.



ولذلك لا يستطيع أي منهما أن يدحض بيقين أسباب الآخر باعتقاده طالما استند الإثنان إلى القواعد الغيبية في تفسير ما توصلوا ......





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