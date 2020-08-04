اكتشاف أول دليل على وجود سرطان خبيث في حفرية ديناصور

2020/08/04 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت دراسة جديدة أن أول دليل على الإطلاق لديناصور عاش مع سرطان خبيث ومنتشر، وقع اكتشافه في حفرية عمرها 77 مليون عام.

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