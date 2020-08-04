الإعلام الأمني: رفع صاروخين سقطا شمالي بغداد ولم ينفجرا


الإعلام الأمني: رفع صاروخين سقطا شمالي بغداد ولم ينفجرا
2020/08/04 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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