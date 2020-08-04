أعاقت انعقاد الجلسات.. نائب يكشف عن ارتفاع إصابات كورونا بين النواب إلى أكثر من 50 إصابة

2020/08/04 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مبينا أن استئناف عقد الجلسات ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الانتخابات والشروع بتوزيع الدوائر الانتخابية.

وذكر العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "ميكانيكية العمل تستلزم عقد جلسات خارج الإطار الرسمي وإنجاز الدوائر الانتخابية لا يحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية"، مبينا أنه "قد يصار من خلال اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنيين ويجري الاتفاق من خلاله على الية توزيع الدوائر وتعقد الجلسات الرسمية للتصويت بعدها".

وأضاف أن "البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة، فضلا عن إصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات، لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات".

وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "وجود الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الدوائر ربما يحتاج إلى أسبوعين لحسم القانون، مبينا أن، الكتل السياسية جاهزة لإجراء الانتخابات وموضوع الدعايات لا يحتاج وقت ولكن يبقى الموضوع الاساس هو حماية الصندوق الانتخابي وارادة الناخب ومعالجة المأزق الكبير الذي نخشاه من اطراف لديها سطوى ونفوذ على المراكز الانتخابية".

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بغداد اليوم- بغداد

طرح عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب جمال كوجر، اليوم الثلاثاء (4 أب 2020)، خمسة أسباب قال إنها "تعيق الانتخابات" في العراق.

وذكر كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تطلعات الشارع العراقي بعد استقالة حكومة

بغداد اليوم- خاص

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، الثلاثاء (04 آب 2020)، محافظ كركوك راكان الجبوري بمحاولة تعريب المحافظة.

وقال حاج عادل، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اليوم الثالث من العيد شهد قدوم مجموعة من العوائل الع

بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (04 آب 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي".

وكان مجلس

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