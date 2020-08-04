الفتلاوي : ارادات خارجية تقف امام تنفيذ الاتفاق مع الصين

2020/08/04 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة” … قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان هناك ارادات خارجية ومعرقلات أخرى تقف امام تنفيذ الاتفاق مع الصين، لافتا الى ان العراق لن يتمكن من التقدم خطوة الى الامام مالم يتم تفعيل تلك الاتفاقات.واكد الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك ارادات خارجية تقف امام العمل وتفعيل الاتفاقية مع […]

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