أمريكا تعين مبعوثا جديدا لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع مع الدول

2020/08/04 | 13:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الوزارة عينت مبعوثا جديدا لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع مع كوريا الجنوبية والدول الأخرى.وستخلف دونا ويلتون، التي شغلت منصب مساعدة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان، جيم ديهارت في منصبه، والذي عُين بدوره الأسبوع الماضي منسقا أمريكيا لمنطقة القطب الشمالي.وأوضح المتحدث أمس الاثنين أنه: “بصفتها […]

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