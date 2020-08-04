2020/08/04 | 13:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” المستقلة” ..أعلنت الهيئة العامة للجمارك ، إعادة تصدير معمل اسفلت مخالف لشروط الاستيراد في مركز جمرك ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “مركز جمرك أم قصر الشمالي أعاد تصدير معمل اسفلت مستعمل إلى دولة قطر مكون من 33 طرداً بوزن 236 طناً، مخالف لشروط […]

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