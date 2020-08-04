الإعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن الصاروخين اللذين سقطا في المشاهدة امس الاثنين

2020/08/04 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، توضيحا بشأن الصاروخين اللذين سقطا في المشاهدة امس الاثنين.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في الساعة ٦٠٠ من يوم الاثنين ٣ اب ٢٠٢٠ سقط صاروخين نوع كاتيوشا الأول خلف جامع الإمام علي والثاني قرب بحيرة منطقة البو عبدو، ضمن ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد".

واضافت ان "الصاروخين لم ينفجرا وتم رفعهما من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر".





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