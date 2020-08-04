بشير الحداد : ضرورة انهاء ملف النازحين قبل اجراء الانتخابات

2020/08/04 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “المستقلة ” … اكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، على ضرورة انهاء ملف النازحين قبل اجراء الانتخابات.وقال الحداد في بيان تلقته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ،”نؤكد على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية ودعم مطالب الجماهير في تحقيق الشفافية والمصداقية في الانتخابات القادمة”.وأضاف ان “تحديد موعد إجراء الانتخابات من اولى مهام الحكومة، […]

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