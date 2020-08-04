صناعات كورونا.. “كمامة” تترجم الكلام إلى 8 لغات!

2020/08/04 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ابتكرت شركة يابانية قناعاً ذكياً بميزات عالية التقنية مصمم لتسهيل التواصل والتباعد الاجتماعي.وبحسب سي أن أن فأن شركة دونات روبوتيكس صنعت قناعاً ذكياً يرتدى فوق قناعٍ واقٍ عادي، ويحتوي على ميكروفون مدمج يتصل بهاتف مرتدي القناع الذكي عبر البلوتوث.وبالاقتران مع أحد التطبيقات، يمكن لقناع «سي فيس سمارت» نسخ الكلمات، وتضخيم […]

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