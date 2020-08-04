مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري

2020/08/04 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن تصويت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري .وقالت جابرو:” نأمل أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لإيقاف العنف الذي تتعرض له العديد من الأسر العراقية ” وأشارت الى :” أن هذا القانون له أهمية كبيرة […]

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