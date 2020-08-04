2020/08/04 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الحمامي : ضرورة تكثيف دورات التأهيل البحري العالي حفاظا على حياة الطواقم وضمان سلامتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الحمامي : ضرورة تكثيف دورات التأهيل البحري العالي حفاظا على حياة الطواقم وضمان سلامتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الحمامي : ضرورة تكثيف دورات التأهيل البحري العالي حفاظا على حياة الطواقم وضمان سلامتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).