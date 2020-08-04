المزارعون العراقيون وجائحة كورونا: رب ضارة نافعة

2020/08/04 | 14:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يأخذنا هذا التقرير إلى العراق حيث أن جائحة كورونا انعكست إيجابا على المزارعين العراقيين، بعدما تمكنوا من بيع محاصيلهم دون منافسة من المنتجات المستوردة المنخفضة الثمن.

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