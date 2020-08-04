2020/08/04 | 14:40 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المزارعون العراقيون وجائحة كورونا: رب ضارة نافعة) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يأخذنا هذا التقرير إلى العراق حيث أن جائحة كورونا انعكست إيجابا على المزارعين العراقيين، بعدما تمكنوا من بيع محاصيلهم دون منافسة من المنتجات المستوردة المنخفضة الثمن.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المزارعون العراقيون وجائحة كورونا: رب ضارة نافعة) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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