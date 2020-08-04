تصنيف وآلية وموعد انطلاق دوري الدرجة الأولى

2020/08/04 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات لإعادة تصنيف الأندية في المحافظات الى مستويين (درجة ثانية، ودرجة ثالثة) للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.وذكرت الهيأة في بيان ان “موعد انطلاق تصفيات الموسم الكروي سيكون في الخامس عشر من أيلول المقبل للعام الجاري ولمدة شهرين تنتهي لغاية الخامس عشر من تشرين الثاني”.وأضافت أن “بطل …

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