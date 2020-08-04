شاهد الفيديو: “كرة نارية ضخمة” قرب برج سكني تثير الرعب في الصين

2020/08/04 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثارت “كرة نارية ضخمة” في سماء مدينة صينية الرعب لدى السكان ناتجة عن صاعقة برق.وانتاب الرعب سكان مدينة شنيانغ الصينية أمس الإثنين بعد رؤيتهم لكرة نارية ضخمة تشتعل فوق عدد من الأبراج السكنية بالمدينة.وبحسب “ديلي ميل” فأن الكرة النارية ناتجة عن ضرب صاعقة برق لخطوط الكهرباء عالية الجهد في منطقة […]

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