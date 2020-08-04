اللواء باقري: تضحيات سليماني وفتوى المرجعية حمت العراق وسوريا

2020/08/04 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان تضحيات الفريق سليماني ورفاقه وفتوى المرجعية عاملين رئيسيين حالت دون تدخل داعش في العراق ...

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