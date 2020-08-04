شاهد: فيديو يوثّق عملية تفريغ “نفط أسود” في شط العرب

2020/08/04 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيدويو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء يُظهر تفريغ النفط الخام في مياه البصرة.وقال الشخص الذي وثّق الحالة بمقطع الفيديو ووجه حديثه إلى المحافظ إن نفطاً أسوداً يفرّغ قرب جسر التنومة القديم على طول الخط في شط العرب بمحافظة البصرة.

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