2020/08/04 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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ملا طلال: الحكومة تسعى لإجراء انتخابات بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن المكون الإيزيدي، حسين نرمو، الثلاثاء (04 آب 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعيين ممثل عنه يتولى مهمة الإشراف على قضاء سنجار، فيما أكد قرب تشكيل لجنة خاصة للاجتماع بالكاظمي.

وقال نرمو في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- خاص

مع التوجه البرلماني لإعادة عقد جلسات البرلمان، رغم تفشي فيروس كورونا، تتصارع الكتل السياسية على الانتهاء من قانون الانتخابات ’’المعلّق’’، وتمرير فقرة الدوائر المتعددة وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عل

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مبينا أن استئناف عقد الجلسات ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الان

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