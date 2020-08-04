مسؤول إيراني: الحكومة استعجلت في رفع قيود كورونا

2020/08/04 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول صحي إيراني، من أنه قد لا يكون مفر من فرض حكم عسكري في البلاد مع احتمال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ10 مرات وتسجيل نحو 1600 وفاة يوميا بحلول سبتمبر.وقال محبوب رضا محمود فر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، “سنواجه مرحلة خطيرة في مكافحة الفيروس في سبتمبر المقبل، وفي …

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